إدارة "فيسبوك" تتخذ إجراء بشأن صفحة هشام الهاشمي عقب اغتياله

وضعت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إشعار وفاة وعزاء على الصفحة الشخصية للخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي عقب اغتياله، مساء أمس الاثنين وسط بغداد.

وأثار اغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي التساؤل حول سبب استهداف الهاشمي، والجهة التي تقف وراء قتله بوابل من الرصاص أطلقه مجهولون، ليلفظ أنفاسه بعد دقائق في مستشفى ابن النفيس.

يذكر أن الخبير الأمني هشام الهاشمي قتل على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد مساء أمس الاثنين.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار باتجاه الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد"، لافتا إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

بالفيديو .. تشييع جثمان #هشام_الهاشمي من دائرة الطب العدلي في بغداد#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/4wH7UMFXi0 — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) July 7, 2020

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وشيع جثمان الخبير في الشأن الأمني العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، وسط حضور عدد قليل من أقاربه، بسبب تفشي وباء كورونا، وشارك في التشييع، عدد من أصدقاء الهاشمي وأقاربه، بعد إحضار جثمانه من المستشفى إلى منزله، للتهيؤ لإجراءات الدفن في مقبرة النجف.

هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم داعش الإرهابي وأنصاره.