إعلام: الجيش السوري يقضي على مسلحين تسللوا من القاعدة الأمريكية في التنف

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري نفذ كمينا محكما لمجموعة إرهابية مسلحة في منطقة التنف السورية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادرها أن الجيش السوري استطاع القضاء على مجموعة إرهابية مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غربي السخنة.

وبحسب الصحيفة تمكن الجيش السوري من إيقاع ثلاثة مسلحين قتلى وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر.

وفي السياق ذاته، تمكنت وحدات من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية من قتل عدد من مسلحي "داعش" الإرهابي والقبض على آخرين أحياء في مدينة تدمر في ريف حمص.