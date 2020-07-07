أكبر مقبرة في العالم تستقبل جثمان الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي... فيديو

استقبلت مقبرة "وادي السلام" في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، جثمان الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، الذي اغتيل مساء أمس الاثنين وسط بغداد.

وشيع جثمان الخبير في الشأن الأمني العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، وسط حضور عدد قليل من أقاربه، بسبب تفشي وباء كورونا، وشارك في التشييع، عدد من أصدقاء الهاشمي وأقاربه، بعد إحضار جثمانه من المستشفى إلى منزله، للتهيؤ لإجراءات الدفن، في مقبرة "وداي السلام".

يذكر أن الخبير الأمني هشام الهاشمي قتل على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد مساء أمس الاثنين.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار باتجاه الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد"، لافتا إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي وأنصاره.