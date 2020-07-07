بيان من 9 دول عربية ترفض مخطط الضم الإسرائيلي

أكد اجتماع لوزراء خارجية 9 دول عربية في الأردن، ضم مصر والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين وتونس وسلطنة عمان والكويت والأردن، رفض مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي فلسطينية محتلة، مشددا على أهمية العودة إلى المباحثات الجادة لإيجاد حل للصراع.