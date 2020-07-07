بعد إثارة قضية التحرش في مصر... القومي للمرأة: تلقينا 400 شكوى في 5 أيام

قال المجلس القومي للمرأة في مصر إنه تلقى 400 شكوى في غضون 5 أيام أغلبها تتعلق بالعنف بأشكاله المختلفة الموجه إلى المرأة.

وأعلن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عن تلقيه "400 شكوى واستفسار متنوع، جاءت أغلبها عن العنف بأشكاله المختلفة التى تتعرض له المرأة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري"، بحسب موقع صحيفة "الشروق" المصرية.

ولفت المكتب إلى أن "تلك الشكاوى جاءت منذ إثارة قضية موقع التواصل الاجتماعي (إنستإرام) الشهيرة للشاب المتهم بالتحرش، وإعلان المكتب عن تقديم الدعم والمساندة القانونية اللازمة لهؤلاء الفتيات ولجميع الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدهن من خلال أرقام مكتب الشكاوى، مع التأكيد على السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التى يتلقاها المكتب من الضحايا".

وقالت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، إن "المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية اللازمة للسيدات والفتيات، كما يجيب عن الاستفسارات والأسئلة حول مختلف القضايا التى تمس المرأة مثل الأحوال الشخصية، والعنف الموجه ضدها بأشكاله المختلفة، والاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وشكاوى العمل".

ودعت عبد المنعم، جميع الفتيات والسيدات بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، وعدم الخوف أو التردد في الحديث عن المشكلة التى تعرضن لها، حتى ينال المجرم عقابه الذى يستحق طبقا للقانون، مؤكدة على توفير كل سبل الدعم من قبل المجلس لهن.