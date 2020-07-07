رئيس الوزراء العراقي يخلد اسم الهاشمي في بغداد

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع الحكومة بإحالة كل من تورط بدم العراقيين للعدالة وبعدم السماح بتحويل البلاد إلى دولة عصابات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بإطلاق اسم هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : وجّهنا بإطلاق اسم، الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 7, 2020

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء قال: إن "غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى إلى إنتاج وإنجاز مباشر".

خلال جلسة مجلس الوزراء ... رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى الى إنتاج وإنجاز مباشر. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 7, 2020

وأضاف الكاظمي: إننا "مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط"، مؤكدا أن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء بما ارتكبوا من جرائم".

وتابع الكاظمي "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا ولن نسمح لأحد أن يحوّل العراق إلى دولة للعصابات".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 7, 2020

يذكر أن الخبير الأمني هشام الهاشمي قتل على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد مساء أمس الاثنين.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار باتجاه الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد"، لافتا إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".