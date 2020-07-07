دعوة من السعودية للمجتمع الدولي بشأن سياسة إيران "العدوانية"

دعا القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى موسكو، محمد بن سعدي الغامدي، المجتمع الدولي للضغط على إيران وحثها على الكف عن انتهاج سياسة خارجية عدوانية تجاه المنطقة والعالم.

موسكو - سبوتنيك . وأشار الغامدي، في بيان صحفي لوسائل الإعلام الروسية، لدى وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إلى ما أسماه "الهجمات العدوانية على المملكة والأعمال التي تقف خلفها ميليشيا الحوثي بدعم من إيران".

وقال السفير "على المجتمع الدولي الضغط على إيران لتغيير سلوكها المتمثل في دعم الإرهاب والكف عن انتهاج سياسة خارجية عدوانية تجاه المنطقة والعالم".

وأشار الغامدي إلى أن المملكة العربية لديها الإمكانيات والقدرات للدفاع عن بنيتها التحتية المدعومة بأحدث التقنيات، التي من شأنها تحديد مصدر الأسلحة والصواريخ، ومنها تلك الأسلحة التي استهدفت منشآت النفط، مما أدى إلى انخفاض النفط بحوالي 5.7 مليون برميل يوميا، مما يعد عدوانا ليس على المملكة العربية السعودية فحسب، بل عدوانا على المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بالدرجة الأولى.