"أنصار الله" تعلن نيتها استهداف قصور المسؤولين في السعودية وتدعو المدنيين للابتعاد

قالت القوات المسلحة الموالية لجماعة"أنصار الله" اليمنية،ن جميع أهدافها عسكرية أو ذات طبيعة عسكرية أو لها علاقة بالجانب العسكري، داعية المواطنين والمقيمين في السعودية للابتعاد عنها.

وقال متحدث باسم القوات في كلمة متلفزة "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور الظالمين المجرمين فقد أصبحت ضمن الأهداف".

#المسيرة_عاجل | القوات المسلحة: على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور الظالمين المجرمين فقد أصبحت ضمن الأهداف — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) July 7, 2020

وأضاف أن "المسيرات اليمنية وكذلك الصواريخ تتجه إلى أهدافها وفق مسار مرسوم مسبقاً، ولا يضر المدنيين إلا صواريخ العدوان الاعتراضية التي تسقط عليهم"، موضحا أن "القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المسيرات يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين".

وتابع "نجحنا بعون الله بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا، ولن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن توقف عملياتنا العسكرية المشروعة".

يتبع...