بعد تحديد حصص الحج... ما الإجراءات التي ستتبعها السعودية لاختيار الحجاج واختبار صحتهم؟

وسط إجراءات صحية واحترازية صارمة، تستعد المملكة العربية السعودية لموسم حج استثنائي، حيث أعلنت عن بعض الاشتراطات التي يجب أن يخضع لها المتقدمون للحج هذا العام.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الأبرز لاختيار الحجاج في الموسم الحالي، نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وقال مراقبون إن "المملكة اتخذت إجراءات قوية لمنع انتشار الفيروس بين الحجاج، منها ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافات الآمنة، ومنع ملامسة الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى إخضاع الحجاج لحجر صحي لمدة 14 يومًا قبل وبعد الفريضة".

حصص الحجاج

أعلنت الوزارة بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ".

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على إقامة شعيرة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على الحجاج.

وشددت على أنه "تم إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن".

ولفتت في بيانها إلى القرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المتعلق بحجاج هذا العام "لتكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30 % فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد".

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة".

وقالت الوزارة إن "غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة".

وأوضحت الوزارة: "أن من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: (localhaj.haj.gov.sa) الذي ستتم إتاحته لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الإثنين 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، حتى يوم الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020، حيث سيكون بإمكان من تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة".

وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونيًا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.

ضوابط صارمة

قال عضو الهيئة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، سعد بن جميل القرشي، إن "المملكة العربية السعودية وضعت ضوابط صارمة لاختيار حجاج هذا العام، سواء من المواطنين أو المقيمين بالداخل".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المواطنين الذين سيقع على الاختيار للحج هذا العام، جزء منهم من المتعافين من فيروس كورونا، من الممارسين الصحيين، وأسر شهداء الواجب، ويبلغ عددهم 300 مواطن".

وبشأن الإجراءات التي سيتم إتباعها لاختيار الحجاج، قال القرشي: "هناك عدة إجراءات قوية منها ضرورة أن يخضع الحاج للفحص، ويحصل على شهادة تثبت أنه غير مصاب بالفيروس، بالإضافة إلى إخضاعه للحجر لمدة 14 يومًا قبل موعد الحج، وذلك للاطمئنان على عدم مخالطته لأي مصاب".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير مستشفيات متنقلة، وأطباء لمتابعة الحجاج خلال المشاعر، وحتى انتهاء موسم الحج، بالإضافة إلى إخضاع كافة الحجاج للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد انتهاء الفريضة".

وأكد القرشي أن "إجراءات الحج هذا العام جاءت بشروط صحية صارمة، في ظل استمرار تسجيل إصابات بجائحة كورونا، لذلك سيكون هناك كشف صحي مستمر، وتباعد اجتماعي في المشاعر، وارتداء الكمامات، وأحجار الجمرات ستكون معقمة، مع منع ملامسة الكعبة، أو أي شيء خلال موسم الحج".

شروط الاختيار

ومن جانبه قال عضو لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله السفياني إن "السعودية منذ بداية الجائحة أعلنت بأنها وضعت الإنسان وصحته في مقدمة المعادلة مقدمة إياه على كل الاعتبارات الأخرى".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "حج هذا العام الذي يعتبر موسمًا استثنائيًا بسبب الجائحة العالمية، رأت الحكومة السعودية أن تطبق نفس الاستراتيجية السابقة في المحافظة على صحة الإنسان وسلامة حجاج بيت الله الحرام فأعلنت عن حصص المقيمين والسعوديين من حج هذا العام".

وتابع: "وضعت اشتراطاتها الصحية التي تمكنها من ضبط الفضاء الصحي ومحاصرة الوباء ومنع انتشاره ومن ذلك إلزام الراغبين في الحج بإجراء الفحص الخاص بكورونا (PCR)، وستكون الأولوية لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة، ووفقا لهذه الاشتراطات وتحققها سيتم الاختيار".

ومضى قائلًا: "وإيمانا بالدور الكبير الذي قام به أبطال الصحة في مواجهة الوباء فقد تقرر أن يكون الحجاج السعوديون هم من المتعافين من الوباء من الممارسين الصحيين وهو امتداد لإجراءات البروتوكول الصحي الخاص بالحج".

واستطرد: "هذا بالإضافة إلى كثير من الاشتراطات الصحية التي ستخضع لها جميع المشاعر المقدسة والعاملين فيها أثناء فترة الحج وجميع الجهات تعمل بشكل متناغم في توفير جميع مستلزمات السلامة، طبقا لما تحدده وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وكل ذلك هو ضمن استراتيجية المملكة في أداء حج آمن وصحي لحجاج بيت الله الحرام".

وكانت السعودية قد أعلنت منع الحج من خارج المملكة هذا العام لأول مرة في العصر الحديث، وقصره على السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة ومن يتطابق لديهم الشروط والضوابط الصحية.