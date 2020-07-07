"إنذار على يد محضر" من الأهلي المصري إلى الزمالك

وأرسلت إدارة النادي خطابًا إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلب فيه "إيقاف القناة التي تملكها وتديرها إعلام المصريين عن المشاركة في الترويج للاحتفالية الكاذبة وما أسماها بعضهم باحتفالية نادي القرن، وهو الأمر الذي يمثل تعديًا صارخًا على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي لأنه كلام يخالف الحقيقة والواقع قبل اللوائح والقوانين"، بحسب بيان للنادي نشره موقع "المصري اليوم".

وأشارت إدارة النادي إلى "أن ما قام به مسئولو الزمالك من تعدٍ في هذا الشأن، فقد اتخذ النادي الأهلي إجراءاته القانونية اللازمة حيال ذلك، ووجه إنذارًا على يد محضر (رقم 13215 محضري العجوزة في 30ـ6ـ2020) وجاري استكمال كل الخطوات التي يكفلها القانون لحماية حقوق النادي وعدم المساس بها".

ولفت إدارة الأهلي إلى أن "إعلام المصريين الشركة الوطنية المملوكة للدولة والتي تعمل للصالح العام لا يمكن أن تقبل بأي حال للترويج لهذا الحدث الكاذب والذي يتسبب في إشعال الفتنة بين جماهير الناديين، خاصة بعد التصريحات المسيئة والمتكررة التي جاءت على لسان مسئولي الزمالك عبر ذات القناة المملوكة لإحدى الشركات الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على الروح الرياضية والمزيد من التكاتف بين أبناء الوطن".

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لقب نادي القرن للنادي الأهلي في 22ـ5ـ2001، وتسلم النادي الجائزة في احتفالية "كاف" التي أقيمت في جوهانسبرغ حينذاك.

وقام النادي الأهلي بتسجيل العلامة التجارية (متضمنة بأنه نادي القرن) بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وفقًا للقرار الرسمي الصادر عن "كاف"، وبات ما تقوم به القناة المملوكة لإعلام المصريين (قناة الزمالك) يمثل تعديًا على العلامة التجارية للنادي الأهلي المالك الحصري لها، والتي اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تلك العلامة تتمتع بذات الحماية.