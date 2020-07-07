الكويت... مقتل وإصابة مصريين في حوادث دهس

بدأت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعتي دهس لوافدين يحملان الجنسية المصرية، أسفرت عن وفاة أحدهما.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن المتوفي من مواليد 1985، وكان ملقى على الأرض خارج سور إحدى المزارع التي يعمل بها، ولدى وصول رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان عثروا عليه جثة هامدة، ونقل جثمانه إلى الطب الشرعي، بحسب ما صرح به مصدر أمني.

وتابع المصدر أنه تم تسجيل القضية بأنها "دهس ووفاة"، وتم مخاطبة المباحث لإجراء التحريات ومعرفة الفاعل وضبطه، والبحث عن كاميرات مراقبة قريبة من الموقع، للتأكد إن كان الحادث متعمدا أم لا.

أما حادثة الدهس الثانية، فوقعت في منطقة السالمية، وتم إسعاف المصري التي تعرض لها، وهو يعمل في مجال توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات.

وبحسب رواية المصدر للصحيفة الكويتية، فإنه أثناء توجه الوافد إلى إحدى الصيدليات، توقف عند بقالة لشراء زجاجة ماء، تاركا سيارته في وضعية التشغيل، وفجأة شاهد شخصا لا يعرفه يفتح بابها ويحاول الانطلاق بها، وعندما حاول منعه تحرك بها ودهسه، وتوارى عن الأنظار.

وتعرض المصري لإصابات متفرقة في جسده، وأبلغ الأمنيين أنه ترك في سيارته مبلغ 600 دينار، بالإضافة إلى كمية من الأدوية.

وأفاد المصدر أنه تم تسجيل قضية أحيلت إلى البحث والتحري، للإيقاع بالمتهم والتحقيق معه.