الحكومة الفلسطينية تقرر تمديد فترة الإغلاق في الضفة الغربية لمواجهة تفشي كورونا

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمديد الإغلاق المفروض في محافظات الضفة الغربية لمدة 5 أيام أخرى، ابتداء من غد الأربعاء وذلك كإجراء لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

رام الله- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله أنه "تقرر تمديد الإغلاق المفروض في الضفة الغربية لخمسة أيام أخرى بداية من غد الأربعاء".

وأشار ملحم إلى أن "البنوك ستعمل خلال فترة الإغلاق ضمن شروط السلامة التامة، كما سيتم تفعيل اللجان الشعبية، تجديد الإجراءات العقابية بحق المخالفين بغرامات أو إغلاق المحال أو الحبس لكل من يخالف التعليمات".

أعلن عن العمل على صياغة ميثاق شرف وطني لمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

وشدد على عدم إقامة الأعراس أو بيوت العزاء، أو أية احتفالات لمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأكد ملحم تشديد الإجراءات العقابية بالغرامات المالية أو بالإغلاق أو بالحبس بحق المخالفين لشروط السلامة العامة.