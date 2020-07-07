نصر الله: حزب الله لا يمانع أن تقدم أمريكا مساعدات إلى لبنان

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن "حزب الله" لا يمانع أن تقدم أمريكا مساعدات إلى لبنان، مضيفا: "التوجه شرقا لا يعني الانقطاع عن الغرب".