روسيا تقترح إبقاء نقطة تفتيش واحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لإبقاء نقطة عبور حدودية واحدة فقط يتم من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا برا- على الحدود مع تركيا.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع البعثة الدائمة على الإنترنت: "صوتت روسيا (ضد) مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الآلية عبر الحدود، لتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا قدمه وفدا بلجيكا وألمانيا."

وأضاف البيان: "سنقدم مشروع قرارنا، الذي يتضمن تمديد الآلية لمدة ستة أشهر، مع تخفيض عدد نقاط التفتيش الحالية إلى نقطة واحدة (نقطة تفتيش باب الهوى)".

يتبع...