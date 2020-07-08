الجيش اليمني: تدمير تعزيزات للحوثيين بقصف لطيران التحالف شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في قصف جوي للتحالف العربي، شرق محافظة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أوأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، بأن "طيران التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبهتي صلب ونجد العتق، في مديرية نهم شرق صنعاء".

وأكد "تدمير تعزيزات الحوثيين خلال القصف الجوي في مديرية نهم".

القصف الجوي يأتي غداة إعلان الجيش اليمني، السيطرة على عدد من مواقع الحوثيين في منطقة نجد العتق بمديرية نهم، خلال هجوم خاطف أوقع العديد من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح.

#صنعاء

طيران التحالف يدمّر تعزيزات لمليشيات الحوثي الإنقلابية كانت في طريقها إلى جبهتي صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) July 7, 2020

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين، أن طيران التحالف نفذ 16 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريتي صرواح (غرب مأرب)، ومجزر شمال غربي المحافظة

وجدد التحالف قصفه الجوي على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بـ 11 غارة على منطقتي الأقشع والخسف في مديرية الحزم مركز المحافظة، غداة استهدافه جبل الأقشع بـ 4 غارات.

#المسيرة_عاجل | #مأرب: طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 9 غارات على نجد العتق بمديرية #صرواح وصلب بمديرية #مجزر — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) July 7, 2020

إلى ذلك، شن طيران التحالف 8 غارات على مديريات القريشية وناطع والسوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن، ونفذ غارة أخرى على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب "المسيرة".

