عبد الله بن زايد: تربطنا علاقات متميزة مع إثيوبيا ونحرص على التعاون معها

ناقش وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها التجارية والاستثمارية والصحية والأمن الغذائي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تناول الاتصال الهاتفي، الذي جرى بين الوزيرين مساء الثلاثاء، عددا من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد على ارتباط الإمارات "بعلاقات تاريخية متميزة مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة"، مشيرا إلى الحرص على تعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه قال جيدو أندارجاشيو إن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأشاد أندارجاشيو بدعم الإمارات لبلاده في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا لمساعدة نحو 33 ألفا من العاملين في القطاع الطبي.

وشكر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإمارات لدعم إثيوبيا في مكافحة الفيروس وقال: "قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 15 طناً من المساعدات الطبية لإثيوبيا في مكافحة فيروس كورونا، كما ستمكن المساعدة الطاقم الطبي في البلاد من أداء واجباته المهنية بأمان".