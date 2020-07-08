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    تفاصيل تنشر للمرة الأولى... كم دفع كارلوس غصن لمن أخرجوه من طوكيو إلى بيروت

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
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    كشفت وسائل إعلام يابانية، المبلغ الذي دفعه اللبناني الفرنسي البرازيلي، كارلوس غصن، لمن ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت.

    رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن أثناء حديثه خلال مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    وكالة تركية تنشر مقاطع فيديو جديدة من عملية هروب كارلوس غصن
    وذكرت صحيفة "Nikkei" اليابانية، أن "إخراج كارلوس غصن، من اليابان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كلفه أكثر من 862 ألف دولار، دفعها لشركة يديرها واحد من الذين ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت".

    وقالت الصحيفة إن "هذه المعلومات الجديدة واردة في بيانات ووثائق قدمها القضاء الياباني إلى محكمة أمريكية"، مشيرة إلى أن غصن قام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبر أشخاص آخرين بتحويلين من حساب مصرفي بباريس، مجموعهما 862500 دولار لشركة Promova Fox التي يديرها "مايكل تايلور" البالغ من العمر 59 عاما وابنه البالغ 27 عام".

    وبحسب الوارد في المستندات، "التحويلان يظهران العلاقة بين الرئيس السابق لشركة نيسان ورينو، وبين من ساعدوه على الهرب في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم نقله إلى تركيا التي توقف فيها بعض الوقت، ثم غادر إلى بيروت، والتي لا يزال يرفض الإفصاح فيها عن كيفية هروبه، بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة في اليابان، لكنه اعترف بأنه حصل على مساعدة من أطراف لم يحدد هويتها.

    وكانت اليابان وجهت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها أشخاصا يشتبه بمساعدتهم لرجل الأعمال اللبناني، مدير "نيسان" السابق، كارلوس غصن، على الهرب من القضاء الياباني.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, أمريكا, لبنان, اليابان, كارلوس غصن
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