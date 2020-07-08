مؤسسة النفط الليبية: مستعدون لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي

وأشارت المؤسسة ، اليوم الأربعاء، إلى استعدادها للسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من الخزانات، حسبما نقلت "رويترز".

وطالبت المؤسسة الأطرافة الليبية كافة بدعمها و"المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة" بمغادرة الميناء على الفور.

وكانت المؤسسة أعلنت في أول يوليو/ تموز الجاري أن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع "الحصار على الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية"، وذلك بعد ستة أشهر من الإغلاق من جانب قوات من شرقي البلاد في إطار الحرب الأهلية.