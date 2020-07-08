مصر... اجتماع وزاري لمتابعة الموقف المائي لموسم أقصى الاحتياجات

عقد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الأربعاء، اجتماعا بالقيادات التنفيذية في الوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه.

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري أنه تم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.

ووجه عبد العاطي بمتابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها، تم التوجية للمركز القومي لبحوث المياة بالعمل على الإنتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشئات المائية وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة.

وفى ضوء التكليفات الرئاسيه لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع وتم التوجية بسرعة نهو أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمني للتنفيذ والتأكيد علي مراعاة تنفيذ الري الحديث واعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازي والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة القاء القمامة بمناطق التنفيذ

ووجه عبد العاطى بإتخاذ كافة الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للانتقال لنظم الري الحديث وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين اتخاذ كافة الاجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الري الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة.