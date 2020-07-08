السعودية تخطط لتغيير عاصمتها

كشف مسؤول حكومة سعودي عن خطة تعمل عليها حكومة المملكة حاليا، لإدخال تغييرات كبيرة على عاصمة البلاد، الرياض.

وتسعى المملكة لمضاعفة حجم مدينة الرياض وعدد سكانها العقد المقبل، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.

وقال فهد الرشيد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن السعودية تمضى قدما في خططها لمضاعفة حجم العاصمة الرياض وعدد سكانها خلال العقد المقبل؛ رغم التراجع الاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف "الحكومة خصصت بالفعل 266.6 مليار دولار لمشروعات حالية وجديدة ضمن استثمارات إجمالية بنحو 800 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتطوير المدينة".

وأشار إلى أن "الفكرة هي أن تصبح الرياض مدينة يقطنها 15 مليون نسمة بحلول 2030".

لافتا إلى أن هذا "النمو سيخلق وظائف جديدة".

وأكد أن "الرياض بالفعل محور التنمية الاقتصادية في المملكة والمنطقة، لدينا الآن خطة طموحة في إطار رؤية 2030 لمضاعفة الاقتصاد والسكان على مدى السنوات العشر المقبلة".

وأشار الرشيد إلى أنه "من المقرر استكمال معظم المشروعات لتطوير المدينة بين 2023 و2025 ولكن قطاعات من المترو ستعمل بحلول نهاية العام الحالي".

وتابع: "نعلم أن ثمة حاجة هائلة وطلبا كامنا على الترفيه؛ إذ أن 65% من السكان دون سن الثلاثين ويتوقون لهذا النوع من التغيير".