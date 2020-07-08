نفعل ما نقول... محمد بن راشد يفتتح مشروعا عملاقا في دبي

شهدت الإمارات العربية المتحدة تدشين امتداد الخط الأحمر لمترو دبي، الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء، بتكلفة 11 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار).

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم": "دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم اليوم".

أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.. واليوم ندشن مشروعنا.. 50 قطارًا .. 7 محطات .. 125 ألف راكب يومياً.. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول.. هذه دبي .. pic.twitter.com/YFvJcsjq1j — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 8, 2020

ونشر محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو للمشروع على "تويتر" وقال إن "تم افتتاح المشروع بعد أن تم الإعلان عنه قبل 47 شهرا".

وتابع: "أعلنا قبل 47 شهرا عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.. واليوم ندشن مشروعنا.. 50 قطارا.. 7 محطات.. 125 ألف راكب يوميا.. 12 ألف مهندس وفني و80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا.. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول.. هذه دبي".