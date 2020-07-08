مصر للطيران تعلن بشرى سارة بشأن رحلاتها إلى 3 مدن إماراتية

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، بشرى سارة، بشأن رحلاتها إلى ثلاث مدن إماراتية.

وقررت الشركة طرح تخفيض 25 % على رحلاتها من القاهرة إلى دبي لشراء التذاكر حتى 20 يوليو/ تموز، والسفر حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2020، بحسب ما نشره موقع بوابة "أخبار اليوم".

وأعلنت مصر للطيران، طرح تخفيض 20% على رحلاتها من القاهرة إلى أبوظبي والشارقة، لشراء التذاكر حتى يوم 15 يوليو، والسفر حتى يوم 31 أغسطس/ آب 2020.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي.

وتاعبت "هذا ويمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

يشار إلى أن وزارة الطيران المدني، نظمت نهاية الشهر الماضي، جولة في مبني 2 و3 بمطار القاهرة الدولي للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل موعد تشغيل الطيران، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة القابضة للمطارات.

وأكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن وزارة الطيران المدني اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المسافرين والعاملين مع استئناف حركة الطيران المنتظم بعد غد الأربعاء .

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الجولة التفقدية بمطار القاهرة، أنه تم تثبيت علامات إرشادية على مداخل الصالات ويتم إخضاع الركاب لقياس درجة الحرارة والخضوع لنقاط التعقيم واستخدام المطهرات اللازمة للتطهير من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الكاميرات الحرارية بصالات الوصول وجاري العمل فى صالات السفر ليصل عدد الكاميرات الحرارية بمباني المطار إلى 40 كاميرا مختلفة بتكلفة 7 ملايين جنيه بجميع نقاط المطار لقياس درجات حرارة المسافرين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا حيث سيتم تحويل الركاب الذين ترتفع درجة حرارتهم عن 36 درجة.