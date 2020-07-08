دبي تعلن جاهزية مطارها لاستقبال المسافرين من جميع أنحاء العالم

أكد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي باتت جاهزة لاستقبال العالم من جديد عبر مطارها الدولي، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لعودة حركة السياحة وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال تفقده مطار دبي الدولي، حيث اطلع على سير العمل ومتابعة التحضيرات والتدابير الوقائية اللازمة قبل البدء باستقبال السياح الأجانب اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال بن محمد: "اطلعت على الإجراءات.. ما شاهدناه اليوم يؤكد جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال العالم من جديد، والاستعداد التام لعودة حركة السياحة وفق أفضل معايير السلامة الدولية حفاظاً على سلامة المسافرين والقادمين إلى دبي".

وأضاف: "أشكر فرق العمل التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة جديدة للبناء على والاستفادة من جاهزيتنا، وأدعو الجميع إلى المضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مواصلة مسيرة الإنجازات.. كما أشكر جهود فرق العمل التابعة لمطار دبي".

واتخذ مطار دبي مجموعة من التدابير المدروسة والإجراءات الوقائية الخاصة بالمسافرين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ومنعاً لانتشار الفيروس ولتوفير أعلى مستويات الأمان تزامناً مع استقبال السياح اليوم في الإمارة.