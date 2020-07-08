نائب مصري يعلن شفاءه من فيروس كورونا المستجد

أكد النائب هيثم الحريري شفاءه من فيروس كورونا بعد فترة علاج دامت أسبوعين.

وكتب الحريري عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "الحمد لله والشكر لله الذي اتم عليا وعلي ابني ياسين بنعمة الشفاء، بفضل الله وبفضل دعواتكم المخلصة كل كلمات الشكر والتقدير والمحبة لا تكفي لحضراتكم جميعًا الاتصالات والرسائل التي لم تنقطع علي مدي ١٥ يوما منذ بداية الاصابة، كانت نعم العون والسند علي مرور هذه المحنة ربنا يقدرني ويجعلني دائما عند حسن ظنكم بي ويعينني ويقدرني علي خدمتكم ورد حقكم وافضالكم عليا".

وأضاف: "لازم اعترف بكرم ربنا على ان الأعراض كانت بسيطة الحمد لله والشكر لارتفاع درجة الحرارة في اليوم الاول والثاني فقط لا غير وراحة في المنزل لمدة اسبوعين اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي كل المرضي".