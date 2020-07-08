إدانة صهر الرئيس التونسي الأسبق بالسجن 15 عاما على خلفية تهم فساد

قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، بسجن رجل الأعمال صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بالسجن 15 عاما على خلفية تهم فساد.

ووفقا لموقع"موزاييك" التونسي، فإن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة تونس، أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال صخر الماطري، الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إدارية بخصوص شركة تملّكها سنة 2008 وتقع في جهة البحيرة شمال العاصمة.

وكانت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في متابعة ملفات الفساد دعت الدولة التونسية ووزارة العدل إلى تحمل المسؤولية والتدخل دبلوماسيا لمنع الماطري من السفر بحرية خاصة أنه قد ثبت ضلوعه في نهب أموال التونسيين وقد صدرت أحكام ضده بالسجن وبتجميد ممتلكاته في تونس وخارجها.

هذا وقضت محكمة تونسية في وقت سابق، بالسجن غيابيا لمدة 15 سنة على بلحسن الطرابلسي الصهر الثاني للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي فر من البلاد في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي بعد احتجاجات شعبية.

وأكدت وسائل إعلام تونسية أن بلحسن الطرابلسي وهو أخو ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، أدين في قضايا جمركية تتعلق بتصدير أموال بالعملة الأجنبية وبالدينار التونسي وتهريب كميات من الذهب دون إذن من البنك المركزي.