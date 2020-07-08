رغم الصيف... مصر على موعد مع انخفاض الحرارة وأمطار غير اعتيادية

كشف خبير في المناخ الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، عن تعرض البلاد لأمطار غير اعتيادية اليوم الأربعاء وغدا.

ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية، عن الدكتور محمد فهيم، قوله إن مصر تشهد اليوم وغدا هطول زخات من الأمطار بشكل "غير اعتيادي" في مثل هذا الوقت من العام في العديد من مناطق شمال الجمهورية.

وأضاف أن هذه الأمطار ناتجة عن نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي ضعيفة الشدة، بسبب اقتراب منخفض جوي علوي في طبقات الجو العالية شرق البحر المتوسط.

ونصح فهيم بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ وحشرات المن والتربس وحفارات الذرة والنخيل وغيرها، والتي تستغل هذه الظروف المناخية مع المتابعة المستمرة لحالة الزراعة لحماية الإنتاج الزراعي.

وتابع: "تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بالتطور اعتبارا من بعد ظهر وعصر يوم الأربعاء، حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية في سماء شمال الجمهورية، وتهطل زخات من الأمطار تكون رعدية أحيانًا على الساحل الشمالي ومنطقة الدلتا، وربما تصل تأثيراتها للقاهرة بشدة أقل".

وأوضح "تنخفض درجات الحرارة بحوالي 4- 5 درجات اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، وتكون العظمى حول 30 مئوية بمدن الساحل الشمالي مع طقس مائل للحرارة، ويكون الطقس حارًّا من شمال البلاد امتدادًا إلى شمال الصعيد، كما يؤدي ارتفاع الرطوبة النسبية أحيانًا في المناطق السابق ذكرها إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس، مع استمرار الطقس شديد الحرارة جنوبًا".

وأكد الخبير المصري أن حركة الرياح معتدلة إلى نشطة نسبيًّا، ويتكرر نشاط الرياح بالمناطق الداخلية من شمال البلاد خلال فترات نهاية النهار وبداية الليل، كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية.