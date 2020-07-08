بيان أمريكي حول زيارة قائد المنطقة المركزية الوسطى إلى لبنان

أصدرت السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بيانا حول زيارة قائد المنطقة المركزية الوسطى إلى لبنان.

وأكدت السفارة الأمريكية في بيروت، أن "الجنرال كينيث ماكنزي، قائد المنطقة المركزية الوسطى (USCENTCOM) قام بزيارة ليوم واحد للبنان اجتمع خلالها برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا".

وأكد الجنرال الأمريكي مجددا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني.

وتابعت، في بيان، أن "مسؤولي وضباط المنطقة المركزية الوسطى رافقوا الجنرال ماكنزي، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأمريكي روبرت ماين".

وأضافت "هذه الزيارة ليوم واحد إلى لبنان شملت أيضا لقاءات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين، بمن فيهم ممثلين عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، بالإضافة إلى لقاءات في السفارة الأمريكية، ومحطة قصيرة عند النصب التذكاري تكريما لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في خدمة بلدهم".

وكان اعتصام قد حصل صباحا على طريق المطار احتجاجا على الزيارة، وقال المعتصمون إنها "تدخل أمريكي في الشؤون اللبنانية"، وذلك بحسب موقع "النهار" اللبناني.