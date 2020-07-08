"ليس بسبب كورونا"... كيف توفيت شقيقة وزيرة التضامن المصري وزوجها فجأة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر، الدكتور محمد العقبي، تفاصيل الوفاة المفاجئة لشقيقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وزوجها.

وقال العقبي، إن "السيدة أميمة القباج، شقيقة الوزيرة نيفين القباج، توفيت وفاة طبيعية بأزمة قلبية أصابتها عندما تلقت خبر وفاة زوجها بشكل طبيعي أيضا، وليس متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" كما زعمت بعض المواقع الإخبارية"، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".

وأوضح أن "زوجها توفى وفاة طبيعية، وعندما تلقت خبر وفاته أصيبت بأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث قضت ساعة في غرفة الرعاية المركزة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة حزنا عليه وبسبب فجيعتها في وفاته".

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر إلى "أنها وزوجها كانا سويا في الساحل الشمالي منذ أيام ولم يكن أحدهما أو كلاهما في مستشفى العزل جراء فيروس كورونا كما ذكرت بعض المواقع والصفحات".