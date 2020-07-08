"فخر الوطن"... هيئة إماراتية جديدة لدعم وتكريم مكافحي الأزمات

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء مكتب "فخر الوطن" ‏برئاسة ‏صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي، لتقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية خلال أوقات الطوارئ والأزمات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نص المرسوم على أن يكون للمكتب الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويحق لرئيسه إنشاء فروع داخل أي إمارة.

‏كما يهدف المكتب إلى حشد الدعم المجتمعي لإبراز التقدير الواجب للعاملين في الخطوط الأمامية والاعتزاز والفخر بهم ومتابعة ودعم احتياجاتهم.

وحدد المرسوم اختصاصات وصلاحيات المكتب ومنها، تحديد المقصود بالمشاركين في الخطوط الأمامية وبيان فئاتهم ومعايير وطرق اختيارهم، وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات الهادفة إلى دعم المشاركين في الخطوط الأمامية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويضاف إلى ذلك، تكليف الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس المكتب المتعلقة بالمشاركين في الخطوط الأمامية، ومتابعة أداء تلك الجهات وبناء قاعدة بيانات والربط الإلكتروني مع أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو خاصة.

ويختص المكتب أيضًا بإطلاق الفعاليات ومنح المكافآت والهدايا وشهادات التقدير والميداليات الفخرية، وترشيح أي من المشاركين في الخطوط الأمامية للحصول على الأوسمة والميداليات وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة.