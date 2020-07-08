استجواب وزير المال الكويتي في جلسة "غير عادية" للبرلمان

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عقد جلسة غير عادية للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد الغانم، اليوم الأربعاء، أن استجواب وزير المالية يكون مدرجا على جدول الأعمال لأول جلسة ومن ثم سيكون ذلك الثلاثاء المقبل، حسبما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأوضح الغانم:

بعد التشاور مع اعضاء مكتب المجلس والنواب وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فستوجه دعوة لعقد جلسة غير عادية يوم الثلاثاء القادم.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أعلن، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، استلامه استجواب من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة.