ظهور جديد للشيخة موزا مرتدية القناع الطبي... صور

شهدت الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، اليوم الأربعاء، الحدث الذي أقامته كلية "وايل كورنيل" للطب في قطر بمناسبة اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية "مجموعة وبائيات الأمراض المعدية في وايل كورنيل" مركزا متعاونا لمكافحة الأمراض المعدية في إقليم شرق المتوسط.

وجاء اعتماد هذه المجموعة بقيادة الدكتور ليث أبو رداد، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في وايل كورنيل، بعد أكثر من عشرة أعوام من الدراسات العلمية في مجال وبائيات الأمراض المعدية وتقييم تأثير التدخلات المختلفة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وما لذلك من دور مباشر على صياغة سياسات وبرامج الصحة العامة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

سمو الشيخة موزا بنت ناصر تشهد الحدث الذي أقامته كلية /وايل كورنيل/ للطب في قطر بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية "مجموعة وبائيات الأمراض المعدية في وايل كورنيل" مركزا متعاونا لمكافحة الأمراض المعدية في إقليم شرق المتوسط . #قنا pic.twitter.com/hPAAgobY5q — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 8, 2020

​وينصب اهتمام المجموعة بصفة خاصة على التهاب الكبد الفيروسي، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفيات عالميا. وإلى جانب ذلك، تسهم مجموعة وبائيات الأمراض المعدية إسهاما ملموسا في الجهود المبذولة لمحاربة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، والتهابات المسالك التناسلية، ومؤخرا مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب الوكالة.

وبموجب التسمية الرسمية الممنوحة من منظمة الصحة العالمية ستحتضن دولة قطر، بفضل استثمارها في البنية الأساسية لبحوث الطب الحيوي ورأس المال البشري العلمي، مجموعة علمية مهمة تعكف على الارتقاء بصحة ورفاه سكان بلدان المنطقة والعالم.