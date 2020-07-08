الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية العسكرية في ليبيا... صور

احتفل الجيش الوطني الليبي، في مقر الكلية العسكرية بتخريج الدفعة 52 من الكلية العسكرية والدفعة 27 من الكلية البحرية، بحضور المشير خليفة حفتر.

وذكر بيان لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن هذه الدفعات ستنضم إلى جحافل القوات المسلحة التي تسعى القيادة العامة لبناء أركانها وتثبيت أساسها في نفس الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب وأطماع الغزاة المجرمين، وفقا لما نشرته صحيفة "أخبار ليبيا 24".

وقال حفتر في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة العسكرية والدفعة 27 بحرية بالكلية الحربية 52 توكرة، "لن نتنازل عن مبادئنا الوطنية الثابتة وتضحيات شعبنا وسنواصل الكفاح لتحرير أرضنا وتحقيق طموحات شعبنا".

وتابع "استجبنا لمطالب الدول الشقيقة بوقف القتال والعودة للحوار لكننا لن نتنازل عن تحرير كامل تراب ليبيا".

وينفذ الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، منذ أبريل/ نيسان 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي عام 2015.

وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة، فيما نشرت مواقع تابعة للفصائل المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، صورا لما قالت إنها "مقابر جماعية تسببت فيها قوات حفتر قبل مغادرتها المدينة".