حادث غريب...يدهسان بائعا من أجل سيجارتين إلكترونيتين

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن وحداتها تمكنت من كشف هوية الشابين، وتبين أنهما خليجيان في العقد الثاني من عمرهما، تسببا بوفاة بائع يعمل في أحد محلات بيع لوازم التدخين.

وأضافت القيادة: "كان بلاغ قد ورد إلى الشرطة يفيد بوفاة شخص يعمل بمحل لوازم التدخين في صناعية الشارقة، وذلك بعد تعرضه للدهس بمركبة كانت متوقفة أمام محله، وهروب قائدها من موقع الحادث".

وبعد التحقيق تبين قيام شابين بشراء جهازين خاصين بالسجائر الإلكترونية من المحل، وتبلغ قيمة الواحد منهما ألف درهم (ما يقارب 275 دولارا)، وذلك بطلبهما من داخل السيارة، التي كانا يستقلانها، وبعد تسلم طلبهما عزما على الفرار من صاحب المحل دون دفع النقود له، إلا أن البائع تشبث بالسيارة في محاولة منه للإمساك بهما، ما نتج عنه سقوطه، وتعرضه للدهس بالمركبة، ومفارقته الحياة.