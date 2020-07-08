مرور السعودية يذكر المواطنين بشرط مهم

أعاد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، تذكيره للسعوديين بشرط تطبيق الحد الأعلى للمخالفات.

ذكرت صحيفة "عاجل" أن المرور السعودي حدد آليات تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، مبينا أنها تتم عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

وقال المرور إنه وجه إليه استفسارا مفاداه أن "مخالفة استخدام السائق الجوال بقسمة 500 ريال.. هل المخالفة يتم زيادتها بعد شهر أم لا يتم زيادتها وتظل بالقيمة نفسها؟".

وجاء رد المرور "تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.. يسعدنا تواصلك".

جدير بالذكر أن المرور السعودي أوضح في وقت سابق أن الفقرة (٣) من المادة (٧٥) بنظام المرور، تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة، إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت 6 أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها، على أن يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا؛ فإذا لم يسدد أحيل إلى المحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.