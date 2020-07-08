لاعب سعودي يعتذر بعد نشره فيديو للسخرية من ضريبة القيمة المضافة...فيديو

اعتذر مهاجم نادي العدالة السعودي نايف هزازي عن نشره مقطع فيديو يسخر فيه من ضريبة القيمة المضافة في السعودية.

وقال هزازي في فيديو تم نشره على سناب شات: "أعتذر عن فهم الفيديو بشكل خاطئ، فكل ما أريد أن أقوله، هو أننا نقف بجوار دولتنا".

وأضاف: "نحن مع تطبيق أي قرار أو قانون لتنمية موارد السعودية، والدفع بالبلاد إلى الأمام".

#نايف_هزازي



انتقادات موجهه للاعب نايف هزازي بعد سنابات له حول الضريبة المضافة، الأمر الذي دفع هزازي لتوضيح الامر لاحقًا. pic.twitter.com/XbvqobxgGr — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) July 8, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل في المملكة فيديو لمهاجم الهلال الأسبق وهو يشتري بعض المنتجات، ويسخر فيه من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

ودخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في الحادي عشر من مايو/أيار الماضي.