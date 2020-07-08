شكري: جهود الجيش الليبي أدت لتراجع "قوى الشر" عن الاقتراب من حدود مصر

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن جهود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أدت إلى تراجع ما أسماه بـ"قوى الشر" عن الحدود الغربية لمصر.

القاهرة- سبوتنيك. وقال شكري خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، إن "مصر كانت داعمة لكل جهود التسوية، وستقدم المساعدة لليبيا الجار المباشر من أجل وحدتها ومن أجل أن تكون خالية من التدخلات الأجنبية".

وتابع وزير الخارجية المصري أن "الدول ملزمة بالتصدي للإرهاب في ليبيا وإدانة أي شكل من أشكال الدعم من جانب أي طرف دولي لقوى الإرهاب"، مضيفا أن "قوى الشر ألقت بظلالها على مصر باقترابها من حدودنا الغربية، ومثل هذه الاختراقات الدموية قلت بسبب جهود الجيش الوطني الليبي".

وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا، اليوم الأربعاء: "الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا... والصراع دخل مرحلة جديدة والتدخل الأجنبي صار في مستوى غير مسبوق".

في غضون ذلك، أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الصراع الليبي دخل مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في البلاد.

كما أعرب عن قلقه من الحشد العسكري وخروقات حظر السلاح، وقال: "الأمم المتحدة ترحب بقرار مجلس الأمن حول تأسيس لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات ضد الإنسانية في ليبيا... والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المشورة في التحقيق حول المقابر الجماعية".

وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بلاده تتواصل مع جميع البلدان التي قد يكون لها تأثير على تسوية الوضع في ليبيا من خلال الأمم المتحدة، وأن التفاعل المتعدد الأطراف مستمر، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا معقد وصعب للغاية.