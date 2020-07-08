"إسرائيل ليست عدوتنا"... دعوة سعودية للتطبيع فورا تثير جدلا واسعا... فيديو

أثارت الناشطة السعودية سعاد الشمري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أجرت مقابلة مع قناة إسرائيلية، رحبت فيها باستهداف المنشآت الإيرانية إذا كان الإسرائيليون هم من ورائها.

وأعادت الشمري نشر جزء من مقابلتها مع قناة "كان" الإسرائيلية، وقالت خلالها، إنها "تتمنى أن تبدأ السعودية وإسرائيل بالتعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، اليوم قبل بكرا".

وتابعت: "إسرائيل مش عدوتنا، إيران مثلا عدوتنا".

#شاهدوا الناشطة السعودية البارزة@SouadALshammary في مقابلة خاصة مع قناة "كان" العبرية:

"أتمنى أن يبدأ التعاون بين #اسرائيل و #السعودية فورا". وأضافت الشمري في حديثها مع مراسلنا @kaisos1987: إسرائيل ليست عدوا للسعودية حيث لقبت إسرائيل ب"ناس حلوين" على تدمير المنشآت الإيرانية. pic.twitter.com/3fGXqaO3HT — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) July 7, 2020

وتطرقت إلى سلسلة التفجيرات التي استهدفت منشآت إيرانية منها موقع نووي، قائلة: "إذا كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم GO Ahead (امضوا قدما)"، في إشارة إلى الإسرائيليين.

كما أعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي موقع "تويتر" تصريحات الناشطة السعودية، التي دعت فيها للتعاون بين المملكة وإسرائيل، واصفة إيران بالدولة العدوة.

الناشطة السعودية 🇸🇦 سعاد الشمري في مقابلة خاصة مع قناة "كان" الإسرائيلية: "أتمنى أن يبدأ التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري مع اسرائيل فورا. إسرائيل ليست عدوتنا، ايران مثلا عدوتنا"@kaisos1987@kann_news@SouadALshammary pic.twitter.com/Qc87cWnVGR — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 8, 2020

وتعرضت الشمري لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المقابلة وتصريحاتها المثيرة للجدل.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل، قائلا: "هذا القول الغبي السخيف لا يخدم إلا الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا".

شاهدت لقاء لـ #سعاد_الشمري تبارك التفجيرات في #إيران وتقول: إن كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم "go ahead” وتتمنى بدء علاقات اقتصادية وسياسية اليوم قبل بكرة وتقول: إسرائيل ليست عدوتنا لكن إيران عدوتنا (هذا القول الغبي السخيف لا يخدم إلا الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا). — فهد الفراج (@fahad_alfarraj) July 8, 2020

ووجه لها سؤالا: "من حضرتك حتى تتجني على الشعب السعودي وتدعي أن إسرائيل ليست عدوتنا".

وتابع: "ثم ما علاقة حلاوة المذيع بالحديث في السياسة (هَزُلت)؟".

وطالب حساب آخر باسم "سعوديون ضد التطبيع" بمحاسبتها مع تدشين وسم #التطبيع_خيانة.