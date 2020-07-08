"إسرائيل ليست عدوتنا"... دعوة سعودية للتطبيع فورا تثير جدلا واسعا... فيديو

وأعادت الشمري نشر جزء من مقابلتها مع قناة "كان" الإسرائيلية، وقالت خلالها، إنها "تتمنى أن تبدأ السعودية وإسرائيل بالتعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، اليوم قبل بكرا".
وتابعت: "إسرائيل مش عدوتنا، إيران مثلا عدوتنا".
#شاهدوا الناشطة السعودية البارزة@SouadALshammary في مقابلة خاصة مع قناة "كان" العبرية:— جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) July 7, 2020
"أتمنى أن يبدأ التعاون بين #اسرائيل و #السعودية فورا". وأضافت الشمري في حديثها مع مراسلنا @kaisos1987: إسرائيل ليست عدوا للسعودية حيث لقبت إسرائيل ب"ناس حلوين" على تدمير المنشآت الإيرانية. pic.twitter.com/3fGXqaO3HT
وتطرقت إلى سلسلة التفجيرات التي استهدفت منشآت إيرانية منها موقع نووي، قائلة: "إذا كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم GO Ahead (امضوا قدما)"، في إشارة إلى الإسرائيليين.
كما أعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي موقع "تويتر" تصريحات الناشطة السعودية، التي دعت فيها للتعاون بين المملكة وإسرائيل، واصفة إيران بالدولة العدوة.
الناشطة السعودية 🇸🇦 سعاد الشمري في مقابلة خاصة مع قناة "كان" الإسرائيلية: "أتمنى أن يبدأ التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري مع اسرائيل فورا. إسرائيل ليست عدوتنا، ايران مثلا عدوتنا"@kaisos1987@kann_news@SouadALshammary pic.twitter.com/Qc87cWnVGR— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 8, 2020
وتعرضت الشمري لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المقابلة وتصريحاتها المثيرة للجدل.
وعلق أحد رواد مواقع التواصل، قائلا: "هذا القول الغبي السخيف لا يخدم إلا الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا".
شاهدت لقاء لـ #سعاد_الشمري تبارك التفجيرات في #إيران وتقول: إن كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم "go ahead” وتتمنى بدء علاقات اقتصادية وسياسية اليوم قبل بكرة وتقول: إسرائيل ليست عدوتنا لكن إيران عدوتنا (هذا القول الغبي السخيف لا يخدم إلا الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا).— فهد الفراج (@fahad_alfarraj) July 8, 2020
ووجه لها سؤالا: "من حضرتك حتى تتجني على الشعب السعودي وتدعي أن إسرائيل ليست عدوتنا".
وتابع: "ثم ما علاقة حلاوة المذيع بالحديث في السياسة (هَزُلت)؟".
وطالب حساب آخر باسم "سعوديون ضد التطبيع" بمحاسبتها مع تدشين وسم #التطبيع_خيانة.
المتصهينة #سعاد_الشمري لقناة صهيونية:— سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) July 7, 2020
= أتمنى أن يبدأ التعاون بين #السعودية وإسرائيل فورا
= إسرائيل ليست عدوا للسعودية
= الإسرائيليون "ناس حلوين" !
يجب محاسبة هذه المتصهينة.. فلا مكان للمطبعين بيننا#التطبيع_خيانة #سعوديون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/4BFhaBFLSR
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