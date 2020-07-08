العراق... توجيهات مشددة بشأن اغتيال الهاشمي

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجموعة توجيهات مشددة بشأن عملية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، مبينا أن المجلس أرسل في بداية الاجتماع بالغ تعازيه لمقتل الدكتور هشام الهاشمي، وقدم مواساته إلى عائلة الفقيد وذويه ومحبيه.

وبحسب البيان، شدد الكاظمي على تنفيذ توجيهاته إلى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء ورفع النتائج، وتقديم الجناة إلى عدالة القضاء.

وقال الكاظمي: "إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وأن سيادة القانون سيكون لها دائما الصوت الأعلى والأخير".

وأثار اغتيال الهاشمي موجة غضب شعبي واسعة في البلاد، في ظل انفلات السلاح وتكرر عمليات الاغتيال التي تنفذ حتى في وضح النهار على يد مسلحين بدراجات نارية يرتكبون جرائم قيدت جميعها ضد مجهول.

ودفع اغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي إلى التساؤل حول سبب استهداف الهاشمي، والجهة التي تقف وراء قتله بوابل من الرصاص أطلقه مجهولون، ليلفظ أنفاسه بعد دقائق في مستشفى ابن النفيس.

هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي وأنصاره.