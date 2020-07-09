تبون يتحرك بعد تزايد أعداد إصابات كورونا في الجزائر

يترأس رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، جلسة عمل مخصصة لدراسة تطور الوضع الصحي في البلاد.

وبحسب موقع صحيفة "النهار" الجزائرية تأتي الجلسة بعد تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19، الناجمة في بعض الولايات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تتطرق الجلسة إلى عدم التقيّد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة.

وأشارت إلى أنه "الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضعية يضيف البيان".

ولفتت إلى أن الجلسة سيشارك فيها الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وقادة الأسلاك الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، وولاة الجمهورية في كل من الجزائر، وهران، بسكرة، سطيف وورقلة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 17348 حالة مؤكدة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 978 حالة وفاة.