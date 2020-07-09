في ظل ظروف البلاد الصعبة... موكب سياسي عربي يثير الغضب... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وقوف السيارات في صف طويل انتظارا لمرور موكب أحد السياسيين، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويظهر في مقطع الفيديو احتشاد العشرات من سيارات المواطنين عند محيط (التباريس -الرينغ).

وتسبب الموقف في حالة من الغضب حيث وصف الكثيرون الموقف بأنه "تصرف غير لائق"، وتحديدا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

٥ اشهر من الثورة ما كنا نشوف ولا موكب سيارات لزعيم بالشوارع و لا واحد الو عين يسكر الطرقات هيك على الشعب اللي هو موظف عندو. مين ما كنت تكون، الطرقات النا و هل بلد النا و قريبا" رح نرجع نستردّو #المعركة_مستمرة #مكملين حتى اسقاط هذا النظام الفاسد. pic.twitter.com/bxac2WlMRT — Mia Atoui (@MiaAtoui) July 7, 2020

ومع فقدان الليرة اللبنانية ما يقرب من 80 في المئة من قيمتها، وقعت العديد من العائلات ضحية الفقر، خاصة أن الدولة المثقلة بالديون لا تقدم لهم مساعدات تذكر.

ويعتمد لبنان بشكل كبير على البضائع المستوردة التي ارتفعت أسعارها، كما رفعت الحكومة أيضا أسعار الخبز المدعوم ما أثار احتجاجات هذا الشهر.

ووجد تقرير برنامج الغذاء العالمي في يونيو/حزيران أن 50% من اللبنانيين يتخوفون من أنهم لن يجدوا ما يكفيهم من الطعام.