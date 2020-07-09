مع ساعات الفجر الأولى... السعودية تعلن تفاصيل عملية نوعية في "باب المندب"

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، "استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، شكلا تهديدا وشيكا على الملاحة الدولية يتبعان لجماعة "أنصار الله" اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (03:20) من فجر اليوم عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد المالكي، أن "الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيرين عن بعد على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف وعلى مسافة 215 متراً من الساحل تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، مبيناً أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية".

وأضاف أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم".

— واس العام (@SPAregions) July 9, 2020

وأكد العقيد المالكي، "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة التي تشكل تهديدا وشيكا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل مستدام للأزمة اليمنية".