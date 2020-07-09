السعودية تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 46 قضية جنائية

أعلنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية القبض على أفراد تنظيم عصابي في منطقة الإحساء لارتكابهم 46 قضية جنائية والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية منها، بحسب صحيفة "الوئام".

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي قيمة المسروقات التي قام بها التنظيم قُدرت بحوالي 1400000 ريال، ولفتت إلى أنه تم ضبط بعض المبالغ المالية والمصوغات الذهبية بحوزتهم، بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها أثناء تنفيذ جرائمهم.

ومن جانبه قال النقيب محمد الدريهم، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن التشكيل العصابي مكون من من 6 مواطنين (في العقدين الثالث والرابع من العمر) في محافظة الأحساء، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.