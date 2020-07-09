تقرير عاجل بشأن 1015 مصريا عالقا في الكويت

صرح مجلس الوزراء المصري أن 1015 عاملا مصريا من العالقين في دولة الكويت، سيتم ترحيلهم اليوم من مطار الكويت إلى بلدهم.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، نشر على "فيسبوك"، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في الكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في التقرير، بحسب البيان أن "مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل علي متنها 3075 راكبا إلي مطارات 6 دول : مصر ، والإمارات ، والهند ، النيبال، وتركيا، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6 رحلات تقل 1015 عاملا مصريا من العالقين".

ومن جانبه قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وأسيوط ، وسوهاج.

وأضاف: "التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 9 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1015 عاملا".