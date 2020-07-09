ماذا سيحدث في سماء السعودية غدا

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه من المتوقع أن تشهد سماء السعودية غدا ظاهرة نادرة.

وتوقع أبو زهرة أن ‏يصل كوكب الزهرة صبيحة يوم غد الجمعة (10 ‏يوليو)، إلى ذروة لمعانه في ما يسمى "أعظم قدر ‏من الإضاءة"، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

وتابع رئيس الجمعية الفلكية، "الكوكب سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى ‏ويرصد بسهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة قبل شروق ‏الشمس".

وأضاف: "سيبدو للعين المجردة كقطعة من الألماس براقة معلقة ‏بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التليسكوب سيبدو قرصه كهلال"‎.

‎وأوضح أبو زاهرة أن "أقصى لمعان للزهرة يأتي بعد 36 يوما ‏من وصوله إلى الاقتران السفلي في الثالث من يونيو الماضي ‏وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية ‏الصباحية‎".

‎‎ولفت إلى أن "كوكب الزهرة يكون في قمة لمعانه عندما يكون قرصه مضاء بنسبة 25 % فقط بضوء الشمس وليس ‏مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في ‏ذلك الوقت‎".