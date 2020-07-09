قتيل سوري بسبب مشاجرة أثناء حملة انتخابية لمجلس الشعب

نشرت وسائل إعلام محلية سورية خبرا عن مقتل شاب على يد شخص في حي الفرقان بحلب عقب مشاجرة حصلت بين الطرفين نتيجة قيام أحدهما بإزالة صورة مرشح لمجلس الشعب.

قال مراسل إذاعة "المدينة إف إم": "مشاجرة بين شابين من عشيرة واحدة أسفرت عن مقتل شخص يبلغ من العمر 37 عاماً بطلق ناري، عقب خلاف على مكان لصق إعلان لأحد مرشحي مجلس الشعب في حي الفرقان في حلب".

مراسل #المدينة_اف_ام في #حلب: مشاجرة بين شابين من عشيرة واحدة أسفرت عن مقتل شخص يبلغ من العمر 37 عاماً بطلق ناري، عقب خلاف على مكان لصق إعلان لأحد مرشحي مجلس الشعب في حي الفرقان في حلب. pic.twitter.com/mHjh8LkxwI — Ahmed Saleh (@Ahmed_Saleh_1) July 8, 2020

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب السوري ستجري يوم 19 من شهر يوليو/ تموز الجاري.