تسجيل
13:33 GMT09 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حصاد القمح

     خيار استراتيجي... خطوات السعودية المقبلة في "الخصخصة" بعد المطاحن

    © Sputnik . AHMED ABD EALWAHAB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104526/11/1045261129_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_205e1e9869cf4d49073a95866bef036a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007091045958555-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86/

     أنهت المملكة العربية السعودية المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، فيما تعمل على استكمال استراتيجية الخصخصة لمزيد من القطاعات.

      أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن مرحلة أخيرة للانتهاء من الشروع في مرحلة تخصيص شركات المطاحن.

    ويعد قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل، وفقا لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030. 

    التعليم في السعودية
    © REUTERS / Faisal Nasser
    "نظام فارس"... تطبيق لاستعلام سلم رواتب المعلمين والعلاوة السنوية في السعودية

     الخصخصة

    خبراء اقتصاديون أوضحوا في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن المملكة تعتمد الاستراتيجية في العديد من القطاعات، وأن بعضها خصخص فيما تعد بعض القطاعات الأخرى للخصخصة. 

    من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، خالد الجاسر، إن أسواق الدقيق في السعودية تعد الأضخم على مستوى المنطقة، لما تشهده السعودية من معدلات نمو مرتفعة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن  برنامج تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربع يشكل عنصرا حيويا ضمن رؤية 2030.

     وبحسب الجاسر، وافق مجلس الوزراء السعودي على منح الشركات الأربع المعنية بالدقيق (المطاحن الأولى، المطاحن الثانية، المطاحن الثالثة والمطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج ونقل كامل ملكيتها إلى المركز الوطني للتخصيص.

    ويرى الخبير الاقتصادي أن خصخصة بعض النشاطات والقطاعات تحت مظلة المؤسسة العامة للحبوب، هو تأكيد على السير قدما في مشروع تخصيص نشاط الدقيق على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

    أهمية الخصخصة؟

    حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
    © Sputnik . Aleksandr Kryazhev
    السعودية تستكمل المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق بالعروض المالية الأعلى

    ومضى بقوله أن هذا التخصيص يُؤكد هدف المملكة فى توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مُساهمته في الناتج المحلي، ورفع القدرات التنافسية للشركات موضوع التخصيص، واستقطاب المستثمرين إليه واستقطاب اهتمام الشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية.

    وشدد الجاسر على أن الدقيق والمنتجات المنبثقة عنه تعدان من المواد الأولية والسلع ذات الطلب المضمون عليها، حتى في خضم الأزمات. وكذلك تعزيز إيرادات الدولة عبر مساهمة الزيادة المتوقعة في العائد على الأصول مع القطاع الخاص، دون تأثير من جائحة كوفيد 19.

    وبحسب الجاسر، فإن التخصيص يوفر فرصا موازية للقطاعين المالي والمصرفي، سواء في مجال توفير التمويل أو الخدمات الاستشارية الأخرى.

     تحالف إقليمي وشركات أجنبية

    أشار الجاسر إلى اهتمام من تحالف إقليمي وشركات أجنبية، حيث كان هناك معلومات عن وجود تحالف بين مجموعتي الراجحي في السعودية، والغرير في دبي، للتقدم بعرض لشراء إحدى شركات المطاحن،  وفاز تحالف رحى - الصافي بقيمة 2.02 مليار ريال (540 مليون دولار)، بينما تحالف "الراجحي - الغرير - مسافي" بقيمة 750 مليون ريال.

    فيما قال المستشار والكاتب الدكتور محمد آل سلطان، إن أكبر شركات الإنتاج الزراعي والحيواني في الوطن العربي هي شركات سعودية.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن شركات القطاع العام تدار بعقلية القطاع الخاص، وأن القطاعات الخاصة على مستوى "الحبوب، الإنتاج الحيواني والزراعي، الغذاء" يستثمر فيها المستثمرون في كل أغلب دول العالم.

    قطاع النفط

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    "إسرائيل ليست عدوتنا"... دعوة سعودية للتطبيع فورا تثير جدلا واسعا... فيديو

    ويرى أن رؤية 2030 جاءت محفزة للاستثمار بكل عملياته، خاصة أن هناك تجربة سابقة للسعودية صدرت من خلالها القمح للخارج، إلا أن استراتيجية أخرى عملت على توفير الفائض في الداخل بنسبة ما واستثمار الجزء الآخر في الخارج.

    الخصخصة هو خيار استراتيجي للمملكة العربية السعودية، هذا ما يؤكده آل سلطان، خاصة أن بعض القطاعات يتم تأهيلها للخصخصة، حيث يحصل على بعض الحصص من الحكومة وتدعمها الحكومة، وهو ما حدث في قطاع النفط والطاقة والأمن الغذائي، والمقاولات، والأسمنت ومواد البناء، حيث تعمل فيها شركات قطاع خاص مع حصص بسيطة للحكومة.

    وأوضح آل سلطان أن هناك بعض المجالات بقيت منها تحلية المياه وهو في طوره العام للخصخصة، حيث تؤسس شركات خاصة لتحلية المياه والمرافق، حتى تصبح جاهزة لإدارة المشروعات، مشيرا إلى أن القطاع أصبح مفتوحا في قطاعات التكنولوجيا والبيئة والطاقة الشمسية والنظيفة، وطاقة الرياح.

     استراتيجية صندوق الاستثمارات السعودية

    ويرى أن الذراع الاستثماري وهو صندوق الاستثمارات السعودية يستثمر 50 بالمئة في الخارج و50 بالمئة في الداخل، إنه دائما ما يشرك القطاع الخاص معه.

    ةحلت المؤسسة العامة للحبوب في نوفمبر /تشرين الثاني 2015 محل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وأقر مجلس الوزراء في السعودية مشروع استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب في سبتمبر/ أيلول 2019.

    وفي العام 2018 حدد برنامج التخصيص، أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات بالمملكة، شملت "الموانئ وقطاعات التعليم والصحة، إضافة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية" إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.

    انظر أيضا:

    السعودية تستكمل المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق بالعروض المالية الأعلى
    الكرملين يعلق على تواصل بوتين مع القيادة السعودية قبيل اجتماع "أوبك+"
    "نظام فارس"... تطبيق لاستعلام سلم رواتب المعلمين والعلاوة السنوية في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    السعودية 2030, القمح, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    السياحة داخل روسيا صيفا، مصطافون في المنتجع السياحي كراسنايا بوليانا في إقليم كراسنودارسكي كراي، روسيا 7 يوليو 2020
    مطعم ومراجيح فوق الجبال... كيف تقضي عطلة الصيف في روسيا
    أمركيا قد تمنع TikTok الصينية
    أمركيا قد تمنع "تيك توك" الصينية
    إنفوجراف... من هو هشام الهاشمي الذي تم اغتياله في العراق؟
    من هو هشام الهاشمي الذي تم اغتياله في العراق؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك