خلال جلسة أممية... تعليق سوري جديد على عملية اغتيال قاسم سليماني

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير حسام الدين آلا، إن اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني السابق، اللواء قاسم سليماني، بطائرة أمريكية مسيرة، جريمة إرهاب دولة.

ونقلت وكالة "سانا"، مساء اليوم الخميس، عن آلا، أن عملية اغتيال سليماني هي جريمة إرهاب دولة، تتجاوز في خطورتها مجرد توصيفها كعملية قتل مستهدف، أو محاولة تبريرها بذرائع لا تستند لأي أساس قانوني.

وأكد السفير حسام الدين آلا أن تصاعد استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا لطائرات مسيرة في ممارسة العدوان العسكري وإرهاب الدولة، ناجم عن صمت مجلس الأمن وعجزه عن ردع هذه الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتنتهك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار السفير آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم، إلى أن التفسيرات التي تسوقها هذه الدول لتبرير جرائمها سواء بذريعة مكافحة الإرهاب، أو بذريعة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، هي هرطقات قانونية تتعارض مع مبادئ احترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وحذر حسام الدين آلا من محاولة شرعنة استخدام القوة في العلاقات الدولية، لافتا إلى أن ما أورده تقرير المقرر الخاص حول حصول تنظيمات إرهابية ترتبط بـ"داعش" و"جبهة النصرة" على تكنولوجيات الطائرات المسيرة واستخدامها في سوريا، هو دليل على مستوى الدعم الذي تحصل عليه هذه التنظيمات في انتهاك لمواد الميثاق التي تحظر على الدول تقديم الدعم لعصابات مسلحة ترتكب أعمالا إرهابية.