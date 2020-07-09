لأول مرة في تاريخ المملكة... السعودية تطلق اسم امرأة على مستشفى جديد

أطلقت السعودية، اسم امرأة على مستشفى جديد بالمملكة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

أعلن أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، افتتاح المستشفى الجديد مساء أمس الأربعاء، وإطلاق اسم الممرضة، نجود الخيبري، عليه بعد وفاتها المؤثرة بفيروس كورونا خلال عملها في رعاية المصابين به في أحد المحاجر الصحية بالبلاد.

تضحية شعب 👈🏼 ووفاء قيادة🇸🇦💚

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- أعلن الأمير #فيصل_بن_سلمان

عن تسمية المستشفى الميداني الذي

تم تدشينه الليلة في #المدينة_المنورة

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- بإسم الممرضة #نجود_الخيبري

باشرت علاج حالات #كورونا وتوفاها الله

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- وتم تنفيذه بـ ٥٩ يوما بعدد ١٠٠ سرير

منها ٢٠ لـ #العناية_المركزة#السعودية pic.twitter.com/CCcUxZhfie — أبو شيهانة (@eyass4u) July 8, 2020

كما أشاد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بالخطوة، وقال عقب افتتاح المستشفى، إن إطلاق اسم الخيبري عليه يشكل "تقديرا لما قامت به لخدمة المرضى وعرفانا لجهود الممارسين الصحيين".

لتقديم خدمات أفضل.. دشن اليوم سمو أمير منطقة المدينة المنورة مستشفى متكامل تم بناؤه في ٥٩ يوما بدعم من منظومة الطاقة بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وبتبرع من شركة اكواباور بسعة ١٠٠ سرير. pic.twitter.com/41gBFn1DTL — توفيق الربيعة (@tfrabiah) July 8, 2020

وقال نائب وزير الصحة، فهد الجلاجل، في تعليق على القرار "الوطن لا ينسى تضحيات #أبطال_الصحة، #الممرضة_نجود_الخيبري رحمها الله أحد الممارسين الصحيين التي عملت في الميدان وخدمة المدينة أكثر من 18 سنة دون ملل أو كلل. واليوم الوطن يدشن مستشفى باسمها #مركز_نجود_الطبي رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته".

الوطن لا ينسى تضحيات #أبطال_الصحة#الممرضة_نجود_الخيبري رحمها الله احد الممارسين الصحيين التي عملت في الميدان وخدمة المدينة اكثر من ١٨ سنة بدون ملل او كلل.

واليوم الوطن يدشن مستشفى باسمها #مركز_نجود_الطبي

رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته. pic.twitter.com/0hxPNSCtQ4 — فهد الجلاجل (@fahadcs) July 8, 2020

هذا وتوفيت الممرضة الخيبري الشهر الماضي، بعدما تدهورت حالتها الصحية، عقب إصابتها بالفيروس، خلال ممارستها لعملها في مركز حجر صحي بالمدينة المنورة التي تقيم فيها.