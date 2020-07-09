ينقل عدوى كورونا... الصحة السعودية تحذر من الرذاذ

وحذرت الوزارة من الرذاذ لكونه "أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ووصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 223.327 حالة، من بينها 60.131 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2225 حالة حرجة.
ووصل إجمالي حالات التعافي إلى 161.096 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2100 حالة وفاة.
«#الصحة»: الرذاذ أحد طرق الانتقال الرئيسية للعدوى بـ #كورونا#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ #corona #coronavirus@SaudiMOHhttps://t.co/H0yA6xzw9Y— عكاظ عاجل (@okaz_brk) July 9, 2020
وبلغت نسبة المتعافين من إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 72.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات من إجمالي الإصابات 0.94%.
ولفتت وزارة الصحة السعودية إلى أنها تتيح الاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني لها.
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