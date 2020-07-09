رغم ارتفاعها عالميا... أسعار الذهب مستقرة في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، استقرارا نسبيا، في الوقت الذي ارتفع فيه المعدن الأصفر عالميا.

ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية نحو 16 دولارا، ليسجل سعر الأونصة عالميا 1811 دولارا.

وبلغ متوسط سعر الذهب "عيار 24" اليوم بأسواق المال في السعودية 218.36 ريال، و"عيار 22" 200.17 ريال، بحسب موقع "الوسط".

وسجل "عيار 21" 191.07 ريال، و"عيار 18" 163.78 ريال، فيما بلغ سعر جنيه الذهب 1529 ريالا.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 9 سنوات، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مستفيدة من تدني أسعار الفائدة وتجدد المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للكونغرس، بأن السيطرة على الفيروس أمر مهم للغاية. كما تزايدت الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما يدعم الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس.

ويرى محللون أن هناك انفجارًا في الطلب على الذهب الذي ارتفع بنحو 20% هذا العام، بسبب المخاوف من تفاقم أزمة كورونا والتداعيات الناجمة عنها، ما يعزز استمرارية الصعود.